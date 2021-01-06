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Trabzonspor çıkışını sürdürdü

TRABZON HABERLERİ  | 06.01.2021 18:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenen bordo-mavililer, son 5 maçta 4. galibiyetine ulaştı

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, çıkışını sürdürdü.

Ligde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden bordo-mavililer, bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti.

Yedinci sıradaki yerini koruyan Karadeniz ekibi, üst sıralarla arasındaki puan farkını azalttı.

- Sahasındaki hasrete son verdi

Trabzonspor, sahasında rakibine karşı 18 sezon sonra galip geldi.

En son 2001-2002 sezonunda iç sahada Göztepe'yi 3-0 mağlup eden, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, rakibine karşı kendi evindeki galibiyet hasretini sonlandırdı.

- Ekuban'ın 5. golü

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Ekuban, attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

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