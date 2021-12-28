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Trabzonspor çok kızacak... Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı hamlesi

28.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da devre arası bombaları art arda patlayabilir... Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı özellikle bu sezon istediği performansı Fransa'da sergileyemedi... Galatasaray bunu fırsat bilerek yıldız oyuncuya devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor. Transferin önündeki tek engel, Fransız kulübü ile oyuncunun eski takımı Trabzonspor ile arasındaki sözleşmede yer alan özel bir madde. İşte detaylar...

Trabzonspor çok kızacak... Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı hamlesi
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Ara transfer döneminde mutlaka orta saha transferi yapmayı düşünen Galatasaray'da hedefler belirlendi... Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgisini kazanan Gedson Fernandes için girişimler yapılırken bir yandan da Yusuf Yazıcı transferi için bastırılıyor.

LILLE TAMAM, TEK SORUN TRABZONSPOR...

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Yusuf’u kiraya vermek isteyen Lille’in sorun çıkarması beklenmezken, transferin önündeki tek engel, Fransız kulübü ile oyuncunun eski takımı Trabzonspor ile arasındaki sözleşmede yer alan özel bir madde. Bu maddeye göre Lille, Trabzonspor’un izni olmadan Yusuf’u Türkiye’de başka bir kulübe verirse 20 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Galatasaray, Yusuf’un 6 aylığına sarı kırmızılı formayı giymesi için Trabzonspor’u ikna ettiği bu transfer gerçekleşecek. İki kulübün önümüzdeki günlerde bu konuda bir görüşme yapacağı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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