SPOR

Rodallega'nın yeni takımı belli oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.06.2018 09:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Dame N’Doye, Jan Durica, Uğur Demirok ile kiralık Tomas Hubocan ile yollar kesin olarak ayrıldı. Bu arada Hugo Rodallega ise Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.

Rodallega'nın yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da kadroyu gençleştirmek isteyen başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman’ın da verdiği rapor doğrultusunda 4 isimle yollarını ayırdı. N’Doye, Durica, Uğur Demirok ile kiralık Hubocan ile yolların kesin olarak ayrıldığı ifade edildi

Kadroyu gençleştirmek isteyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman’ın da verdiği rapor doğrultusunda 4 isimle yollarını ayırdı. Karadeniz temsilcisinde sözleşmeleri sona eren N’Doye, Durica, Uğur Demirok ile kiralık Hubocan ile yollar kesin olarak ayrıldığı ifade edildi. Bu oyunculara hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

RODALLEGA'DAN ALANYA'YA 'EVET'
Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın gölgesinde kalan Rodallega’nın Alanyaspor ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bordo-Mavililer’den alacağı 600 bin Euro’yu istemeyen ve karşılığında bonservisini talep eden Kolombiyalı forvetle anlaşmaya varıldı. Aradaki küçük pürüzler giderildiği takdirde Rodallega’nın da Alanyaspor’a gitmesine izin verilecek. (Habertürk)

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Burak Yılmaz kariyerine Trabzonspor'da devam edecek!Burak Yılmaz kariyerine Trabzonspor'da devam edecek!
Hayrettin Hacısalihoğlu: Abdülkadir Ömür için İngiltere ve İtalya'dan öneri var!Hayrettin Hacısalihoğlu: Abdülkadir Ömür için İngiltere ve İtalya'dan öneri var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dame n'doye Hugo Rodallega Tomas Hubocan Jan Durica uğur demirok Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okay Yokuşlu için son 7 gün

Okay Yokuşlu için son 7 gün

Rodallega'nın yeni takımı belli oldu

Rodallega'nın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz kariyerine Trabzonspor'da devam edecek!

Burak Yılmaz kariyerine Trabzonspor'da devam edecek!

Hayrettin Hacısalihoğlu: Abdülkadir Ömür için İngiltere ve İtalya'dan öneri var!

Hayrettin Hacısalihoğlu: Abdülkadir Ömür için İngiltere ve İtalya'dan öneri var!

Trabzonspor'dan Sosa'ya son teklif

Trabzonspor'dan Sosa'ya son teklif

Trabzonspor'dan Abdülkadir'in transferine ilişkin açıklama

Trabzonspor'dan Abdülkadir'in transferine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.