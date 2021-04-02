Trabzonspor'da 5 isim Sivasspor maçında yok

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında cumartesigünü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Djaniny Semedo ile sakatlığı bulunan Berat Özdemir, forma giyemeyecek. Tedavi süreçleri tamamlanan ancak fiziksel eksikleri bulunan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür'ün de kadroda yer alması beklenmiyor. Omuzundan sakatlanan Benik Afobe de karşılaşmada görev yapamayacak.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik: "U-19 takımıyla oynanan antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbeyle sakatlanan Benik Afobe'nin omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır."



