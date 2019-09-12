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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat edildi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Almanya'da menisküs ameliyatı edildi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat edildi

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür, bugün Almanya'da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin bir süre Almanya'da devam edeceğini aktaran Güven, ilerleyen süreçte 20 yaşındaki futbolcunun tedavisine Trabzon'da devam edileceğini kaydetti.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür'ü Almanya'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Ömür Almanya Yaşar Kibar Güven

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