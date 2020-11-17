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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür riske edilmeyecek

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.11.2020 09:02 | Son Güncelleme

Alanyaspor ile oynadıkları maçta sakatlanan ve idmanlarda kendini deneyen Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un BB Erzurumspor'u konuk edeceği maçta büyük ihtimalle rise edilmeyecek.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür riske edilmeyecek

Trabzonspor'un Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan ve dizinde ödem tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün, BB Erzurumspor maçında oynama ihtimali çok düşük.

Tedavisi devam eden ve idmanlarda kendisini deneyen yıldız futbolcu, cuma günü büyük olasılıkla riske edilmeyecek.

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