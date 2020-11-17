Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür riske edilmeyecek

Trabzonspor'un Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan ve dizinde ödem tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün, BB Erzurumspor maçında oynama ihtimali çok düşük.
Tedavisi devam eden ve idmanlarda kendisini deneyen yıldız futbolcu, cuma günü büyük olasılıkla riske edilmeyecek.
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