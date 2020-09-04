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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.09.2020 19:30 | Son Güncelleme

Hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı!

Hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı.

Abdülkadir Ömür sakatlandı. 78. dakikada Ömür'ün yerine Abdurrahim Dursun oyuna girdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir sene oynadı işte o kadar hep sakat aldıgı paralar cabası ohhh ne ala yan gel yat osman antranman yapsa sakatlanmaz
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