Hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı.
Abdülkadir Ömür sakatlandı. 78. dakikada Ömür'ün yerine Abdurrahim Dursun oyuna girdi.
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