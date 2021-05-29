SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak affedildi

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak affedildi

29.05.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak affedildi.

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak affedildi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, bu özrün ardından Abdulkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir."

Abdulkadir Parmak, ligin 36. haftasındaki Galatasaray maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı
Marek Hamsik Süper Lig yolundaMarek Hamsik Süper Lig yolunda
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler 1 Haziran'da! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Gözler 1 Haziran'da! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Deneyimli spiker hayatını kaybetti

Deneyimli spiker hayatını kaybetti

Cenk Tosun imzayı attı

Cenk Tosun imzayı attı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Sergen Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Başkan ikna etti! Gareth Bale geliyor

Başkan ikna etti! Gareth Bale geliyor

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.