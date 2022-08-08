SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da ayrılık! Berat Özdemir'in yeni takımı belli oldu...

Trabzonspor'da ayrılık! Berat Özdemir'in yeni takımı belli oldu...

08.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Son şampiyon Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Alınan bilgiye göre Bordo-mavililer, Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile Berat Özdemir’in transferi konusunda prensipte anlaştı. İşte detaylar...

Trabzonspor'da ayrılık! Berat Özdemir'in yeni takımı belli oldu...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibi El ittifak’a transfer oluyor. Berat’ın transferi için temas halinde olan kulüpler prensip anlaşmasına vardı. Arap ekibine katılmaya olumlu bakan 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde bugün takımdan ayrılacak.

36 MAÇTA 1 ASİST!

ğpk

2020-21 sezonu devre arasında 4 buçuk yıllık anlaşmayla Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, geçen sezon Süper Lig’de bordo-mavili formayla çıktığı 36 maçta 1 asist katkısında bulundu.

BONSERVİS BEDELİ...

İstanbulspor maçından sonra verilen 2 günlük izini ailesinin yanında geçiren oyuncunun Trabzon’a dönmeyip, Arap takımının Bolu'daki kampına katılması bekleniyor. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda üzerinde durdukları rakam ise 2.5 milyon euro civarları.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü! Ağır eleştiri...Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü! Ağır eleştiri...
Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"
[RMV-10]
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

EYT, emekli maaşları, asgari ücret… AK Parti kulisleri bunu konuşuyor! ‘Oy kaybı durdu…’

EYT, emekli maaşları, asgari ücret… AK Parti kulisleri bunu konuşuyor! ‘Oy kaybı durdu…’

Maçın yıldızıydı! Gönderiliyor... "Onu satarsak şampiyonluğu satarız"

Maçın yıldızıydı! Gönderiliyor... "Onu satarsak şampiyonluğu satarız"

Dünya şokta! Ünlü sporcu başından vuruldu

Dünya şokta! Ünlü sporcu başından vuruldu

Antalyaspor G.Saray maçı sonrası olay sözler! "Yazık bu futbolculara... Ayıp!"

Antalyaspor G.Saray maçı sonrası olay sözler! "Yazık bu futbolculara... Ayıp!"

F.Bahçeliler'i kızdırdı! Özil'den G.Saray'a övgüler

F.Bahçeliler'i kızdırdı! Özil'den G.Saray'a övgüler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle evleniyor

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle evleniyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.