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Trabzonspor'da Benkovic'in burnunun kırıldığı açıklandı

31.07.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile AEK arasında oynana hazırlık maçında yüzüne darbe alan Filip Benkovic'in burnunun kırıldığı açıklandı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan ekibi AEK ile karşılaştı. Müsabakanın ikinci yarısında rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışan takımın yeni transferlerinden Filip Benkovic kanlar içerisinde kaldı.

BURNU KIRILDI

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Sedyeyle oyundan alınan ve ambulansla hastaneye götürülen oyuncunun burnunun kırıldığı saptandı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, “Takımımızın AEK ile oynadığı hazırlık maçı sırasında darbe alan oyuncumuz Filip Benkovic’in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun bölgesinde kırık tespit edilmiş ve anestezi altında kapalı olarak yerine oturtulmuştur. Oyuncumuz yakın gözlem amacıyla bu geceyi hastanede geçirecektir" ifadelerine yer verildi.

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