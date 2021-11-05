Trabzonspor'da Beşiktaş'a karşı Peres yok, Cornelius var!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, maç kadrosunu açıkladı. Bordo - mavililerin kafilesinde 3 futbolcu yer almadı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ile kart cezalısı Edgar le kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARI KESİLDİ

Trabzonspor yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 3 yıldızını keserek kadroyu açıkladı. Siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken bu davranış sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.



