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Trabzonspor'da Beşiktaş'a karşı Peres yok, Cornelius var!

05.11.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı kadrosunu açıkladı. Açıklanan görselde Beşiktaş'ın 3 yıldızının kesilmesi sosyal medyada olay yaratttı. Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanan bu durum kısa süre içinde gündem oldu.

Trabzonspor'da Beşiktaş'a karşı Peres yok, Cornelius var!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, maç kadrosunu açıkladı. Bordo - mavililerin kafilesinde 3 futbolcu yer almadı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Gervinho, Bruno Peres ile kart cezalısı Edgar le kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan Cornelius ise kafileye dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARI KESİLDİ

Trabzonspor yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 3 yıldızını keserek kadroyu açıkladı. Siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken bu davranış sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor
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