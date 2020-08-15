Trabzonspor'da bir futbolcuda daha koronavirüs çıktı

Trabzonspor, bir futbolcunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre; "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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