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Trabzonspor'da Christ Oulai çılgınlığı! Barcelona 40 milyon Euro ile devrede

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona damga vuran ve 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla değerine değer katan Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai, İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi. Katalan ekibinin scoutları, genç oyuncuyu Almanya maçında tribünden canlı olarak izleyecek.

Trabzonspor'da Christ Oulai çılgınlığı! Barcelona 40 milyon Euro ile devrede
Emre Şen
Christ Inao Oulai

Christ Inao Oulai

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'de beklentilerin üzerine çıkan ve yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da, mevcut kadronun parlayan yıldızları Avrupa devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon yaklaşık 4.5 milyon Euro gibi ciddi bir yatırım yaparak kadrosuna kattığı genç yetenek Christ Oulai, gösterdiği muazzam gelişimle takımın en önemli projelerinden biri haline geldi.

DÜNYA KUPASI'NDA BARCELONA'YI PEŞİNE TAKTI

Trabzonspor da Christ Oulai çılgınlığı! Barcelona 40 milyon Euro ile devrede 1

Afrika basınında yer alan çarpıcı iddialara göre; İspanya La Liga devi Barcelona, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nde de boy gösteren Oulai için devrede. Katalan kulübünün profesyonel scout ekibinin, Oulai'nin gelişimini çok yakından takip ettiği ve Dünya Kupası'nda oynanacak kritik Almanya karşılaşmasını stadyumdan canlı olarak izleyeceği öğrenildi. Barcelona yetkililerinin, bu kritik sınavın ardından hazırlayacakları kapsamlı raporu teknik heyete sunması bekleniyor.

REKOR BONSERVİS BEKLENTİSİ: 40 MİLYON EURO

Trabzonspor da Christ Oulai çılgınlığı! Barcelona 40 milyon Euro ile devrede 2

Trabzonspor yönetiminin şu an için Oulai'yi elden çıkarma gibi bir aciliyeti veya satış baskısı bulunmuyor. Ancak Barcelona gibi dünya devlerinin resmi olarak devreye girmesiyle birlikte bonservis beklentisinin tavan yapacağı aşikar. Kulübe yakın kaynaklar, Avrupa devlerinin transfer yarışına dahil olması halinde genç yıldızın bonservis bedelinin 40 milyon Euro seviyelerine kadar çıkabileceğini belirtiyor. Olası bir satış halinde bu rakam, Trabzonspor ve Türk futbol tarihi için yeni bir rekor anlamına gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor barcelona Christ Inao Oulai
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