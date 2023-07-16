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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz krizi! 'Ayrılmak istiyorum!'

16.07.2023 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen ve teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer için çalışmalar devam ediyor. Gündeminde forvet takviyesinin bulunduğu iddia edilen bordo - mavili ekibin orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz için ise sıcak bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren bordo - mavili kulübün orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'den flaş bir hamle geldi.

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A Spor'un haberine göre teknik direktör Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz için yönetime 'fiziksel olarak yetersiz' raporu sundu.

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Bu durum sonrasında milli futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdiği Trabzonspor'da sadece 9 karşılaşmada forma giydi.

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Trabzonspor'dan transfer açıklaması!Trabzonspor'dan transfer açıklaması!
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