Trabzonspor'da Dorukhan Toköz krizi! 'Ayrılmak istiyorum!'

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren bordo - mavili kulübün orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'den flaş bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre teknik direktör Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz için yönetime 'fiziksel olarak yetersiz' raporu sundu.

Bu durum sonrasında milli futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdiği Trabzonspor'da sadece 9 karşılaşmada forma giydi.

