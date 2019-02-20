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Trabzonspor'da Ekuban'a ilk 11 yaramıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Leeds United Kulübü'nden satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Gana asıllı İtalyan futbolcusu Caleb Ekuban, sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda daha golcü performans gösterdi.

Trabzonspor'da Ekuban'a ilk 11 yaramıyor

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon yedek olarak forma giydiği 12 maçta 207 dakikaya 3 gol sığdırırken, ilk 11'de oynadığı 5 maçta 450 dakikada sadece 1 gol kaydetti. Ekuban, ligin 4. haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği karşılaşmada son 4, ligin 14. haftasında Kayserispor'u deplasmanda yendiği karşılaşmada son 16 dakika, 15. haftada Medical Park'ta Atiker Konyaspor karşısında 3-0 kazandığı karşılaşmada son 21 dakika mücadele ederek birer kez rakip fileleri havalandırdı.

YEDEK MAÇLARDA 9 PUANLIK KATKI
Trabzonspor, Ekuban'ın yedek olarak sahada mücadele ettiği ve gol attığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarından 9 puan elde etti. Gana asıllı İtalyan oyuncu, 41 dakikada 3 gol atmayı başararak takımına önemli katkı sağladı.

İLK 11'DE TEK GOL
Teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne giren ve Rodallega ile çift forvet oynamaya başlayan Ekuban, ligin son 5 haftasında doksanar dakika olmak üzere toplam 450 dakika oyunda kaldı. Ekuban, bu dönemde sadece bordo-mavili takımın sahasında 4-2 kaybettiği Medipol Başakşehir maçında 1 gol atarken diğer 4 karşılaşmayı boş geçirdi. Caleb Ekuban'ın 90 dakika oynadığı maçta attığı gol, bordo-mavililere puan katkısı sağlayamadı.

KENDİ KALESİNE GOL ATTI
Ekuban, ligde 90 dakika forma giydiği maçların birinde de kendi kalesine gol attı. Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın 48. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ekuban'a çarpan top Trabzonspor ağlarıyla buluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Caleb Ekuban Trabzonspor

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