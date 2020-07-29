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Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.07.2020 22:19 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı.

Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Ekuban şoku yaşandı.

Müsabakanın 41. dakikasında Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı. Yıldız isim oyuna devam edemezken yerine Bilal Başacıkoğlu oyuna girdi.

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