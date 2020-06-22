Trabzonspor'da Erce Kardeşler ve Sörloth maç sonunda açıklamalarda bulundu

Trabzonspor'un başarılı eldiveni Erçe Kardeşler maç sonunda açıklamalarda bulundu. Maç sonunda yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını belirten başarılı oyuncu önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

"BİZDEN KORKUYORLAR"

Erce Kardeşler, "Rakipler bize karşı daha istekli ve hırslı oynuyor. Bizden korkuyorlar, çekiniyorlar.Bireysel performansın hiçbir önemi yok, kazanamadıktan sonra... Önemli olan buradan 3 puanla ayrılmaktı. Üzgünüz bugünü arkamızda bırakmak istiyoruz. Kafamız burada kalırsa önümüze bakmamızı engeller bu durum.'' dedi.

"GEREKSİZ YERE GERİ ÇEKİLDİK"

Alexander Sörloth,"Bazı şanslar buldum ama bazen atarsınız, bazen atamazsınız. İşin doğalı bu. Bugün sıkı bir maç oldu, öne de geçtik ama gereksiz yere geri çekildik ve kalemizde golü gördük. Zorlu bir maç oldu ama yine de 2 gol attık." açıklamasını yaptı.

