Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Galatasaray derbisi öncesi çifte şok

Trendyol Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam eden ve Eyüpspor'u sahasında tek golle geçerek galibiyet serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor'da, teknik direktör Fatih Tekke 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Galibiyeti "Orhan ağabey ve ailesine" armağan ettiğini belirten başarılı çalıştırıcı, sergilenen futbol ve önlerindeki Galatasaray derbisi hakkında çok kritik ifadeler kullandı.

"ÇOK İYİ OYNADIĞIMIZ SÖYLENEMEZ..."

Yoğun bir fikstürden geçtiklerini ve takımın psikolojik olarak zorlandığını belirten Fatih Tekke, alınan altın değerindeki 3 puana rağmen sahadaki oyundan memnun olmadığını dile getirdi:

"Çok iyi oynadığımız söylenemez. Üretkenlikten uzak kaldık, maç duran toptan çözüldü. Buna da çalışıyoruz gerçi, iki tane daha atabilirdik. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Tatil öncesi tüm takımlarda motivasyon eksikliği olabiliyor. Daha fazla öz güvenli oynamamız gerekiyor."

GALATASARAY ÖNCESİ BATAGOV ŞOKU!

Trabzonsporlu taraftarların en çok merak ettiği konuların başında gelen sakat oyuncuların durumu hakkında da konuşan Tekke, haftaya oynanacak olan o dev Galatasaray derbisi öncesi kötü haberi verdi. Genç teknik adam, "Arseniy Batagov'un Galatasaray maçına yetişme ihtimali maalesef zor görünüyor" diyerek savunmadaki kritik eksiği doğruladı.

CEZALI DURUMA DÜŞEN OULAI'YE SİTEM: "ELE AVUCA SIĞMIYOR AMA..."

Maç içinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek olan Christ Oulai hakkında da konuşan Tekke, oyuncusuna tatlı sert uyarılarda bulundu:

"Christ genç bir oyuncu, duygularıyla oynuyor. Küçük küçük hatalar yaparak öğrenecek. Bizim için önemli bir eksik. Baskıyı kırmada çok değerli, adeta ele avuca sığmıyor ama daha dikkat etmesi lazım. İtirazdan kart gördüyse bu tamamen onun hatası. Christ yoksa, dev maça başka alternatiflerimizi değerlendirerek hazırlanacağız."