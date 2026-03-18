SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Galatasaray derbisi öncesi çifte şok

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç sonu flaş açıklamalarda bulundu. Sahadaki üretkenlikten memnun olmadığını belirterek net bir özeleştiri yapan genç çalıştırıcı, önlerindeki kritik Galatasaray derbisi öncesi taraftarı üzen haberi verdi.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de fırtına gibi esmeye devam eden ve Eyüpspor'u sahasında tek golle geçerek galibiyet serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor'da, teknik direktör Fatih Tekke 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Galibiyeti "Orhan ağabey ve ailesine" armağan ettiğini belirten başarılı çalıştırıcı, sergilenen futbol ve önlerindeki Galatasaray derbisi hakkında çok kritik ifadeler kullandı.

"ÇOK İYİ OYNADIĞIMIZ SÖYLENEMEZ..."

Trabzonspor da Fatih Tekke den Galatasaray derbisi öncesi çifte şok 1

Yoğun bir fikstürden geçtiklerini ve takımın psikolojik olarak zorlandığını belirten Fatih Tekke, alınan altın değerindeki 3 puana rağmen sahadaki oyundan memnun olmadığını dile getirdi:

"Çok iyi oynadığımız söylenemez. Üretkenlikten uzak kaldık, maç duran toptan çözüldü. Buna da çalışıyoruz gerçi, iki tane daha atabilirdik. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Tatil öncesi tüm takımlarda motivasyon eksikliği olabiliyor. Daha fazla öz güvenli oynamamız gerekiyor."

GALATASARAY ÖNCESİ BATAGOV ŞOKU!

Trabzonspor da Fatih Tekke den Galatasaray derbisi öncesi çifte şok 2

Trabzonsporlu taraftarların en çok merak ettiği konuların başında gelen sakat oyuncuların durumu hakkında da konuşan Tekke, haftaya oynanacak olan o dev Galatasaray derbisi öncesi kötü haberi verdi. Genç teknik adam, "Arseniy Batagov'un Galatasaray maçına yetişme ihtimali maalesef zor görünüyor" diyerek savunmadaki kritik eksiği doğruladı.

CEZALI DURUMA DÜŞEN OULAI'YE SİTEM: "ELE AVUCA SIĞMIYOR AMA..."

Trabzonspor da Fatih Tekke den Galatasaray derbisi öncesi çifte şok 3

Maç içinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek olan Christ Oulai hakkında da konuşan Tekke, oyuncusuna tatlı sert uyarılarda bulundu:

"Christ genç bir oyuncu, duygularıyla oynuyor. Küçük küçük hatalar yaparak öğrenecek. Bizim için önemli bir eksik. Baskıyı kırmada çok değerli, adeta ele avuca sığmıyor ama daha dikkat etmesi lazım. İtirazdan kart gördüyse bu tamamen onun hatası. Christ yoksa, dev maça başka alternatiflerimizi değerlendirerek hazırlanacağız."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
0 - 1
Trabzonspor Trabzonspor
23:00 25'
Liverpool Liverpool
0 - 0
Galatasaray Galatasaray

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya'da tarihi gece, İngilizler darmadağın! Barcelona'dan Newcastle'a 7 gol, Lewandowski tarihe geçti...İspanya'da tarihi gece, İngilizler darmadağın! Barcelona'dan Newcastle'a 7 gol, Lewandowski tarihe geçti...
Kenan Yıldız'dan ortalığı karıştıran Milli Takım itirafı! "Türkiye'yi seçtim çünkü Almanya..." Taraftar ayaklandı!Kenan Yıldız'dan ortalığı karıştıran Milli Takım itirafı! "Türkiye'yi seçtim çünkü Almanya..." Taraftar ayaklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fatih Tekke galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

Eline pompalıyı aldı, pijamasıyla dehşet saçıp geri evine döndü

Eline pompalıyı aldı, pijamasıyla dehşet saçıp geri evine döndü

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.