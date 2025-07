Trabzonspor'da Felipe Augusto açıklamalarda bulundu! Sörloth örneği sosyal medyada gündem oldu...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’un Belçika ekibi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelip, kulüpteki hedeflerini ve yeni sezona dair düşüncelerini paylaştı. Augusto, teknik direktör Fatih Tekke'nin taleplerinden hedeflerine, Onuachu ile rekabetten gol sevincine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Adaptasyon sürecinin zorluklarına rağmen takım arkadaşlarının desteğiyle hızlı atlattığını kaydeden Felipe Augusto, “Burası farklı bir yer, farklı bir kültüre geldim. Saat farkı bile önemli bir konu. Ailemle konuşurken bunu bile hesaplamam gerekiyor ama takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları bana kendimi evimde gibi hissettirdi. Dil konusunda yardımcı olmaya çalışıyorlar. İngilizce konuşan arkadaşlarım var konuşamayan arkadaşlarım var. Benim de İngilizcem belki çok iyi değil ama onlarla dahi çok iyi iletişim kurabildiğimizi düşünüyorum. İletişim anlamında çok iyiyiz. Gerçekten geldiğim andan beri evimde hissediyorum” dedi.

''HOCAMIZ BENDEN NE İSTEDİĞİNİ NET ŞEKİLDE ANLATTI''

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin saha içi taleplerine değinen Augusto, birebir konuşmalarda kendisinden neler beklendiğini açıkça öğrendiğini belirterek, “Hocamızın benden talepleri ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Hocamız geldiğimiz ilk günden beri bana konuşarak neler istediğini, neler yapmam gerektiğini anlatmaya başladı. Zaten bunların adım adım olacağını ben de biliyorum, hocamız da bunu ifade etti. Kendimi rahat ve iyi hissetmem gerektiğini söyledi. Taktik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saha içinde hocamızın benden en büyük talebi rahat olmam ve tabi ki taktik anlayışı sahada sonuna kadar gösterebilmem. Bunu da söylediğim gibi adım adım ilerleyebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

''KENDİMİ KANITLAMAK İSTİYORUM''

Futbolun hayatındaki en büyük tutku olduğunu vurgulayan Augusto, Trabzonspor forması için her anını maksimum gayretle geçirdiğini dile getirerek, “Bu hayatta en çok sevdiğim şey futbol oynayabilmek, sahada olabilmek. Dolayısıyla sahada olduğum her saniye elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Formamız için bu takımın renkleri için her zaman da böyle olacak. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Maçlarda oynayabilmek, elimden gelenin en iyisini yapabilmek belki çok önemli ama bir hücum oyuncusu adına gol atabilmek de çok önemli. Benim adıma hazırlık maçı da dahi olsa ilk 11 oynadığım maçta golle başlayabilmek özgüven açısından da benim adıma büyük katkıları oldu. Ben ne zaman sahada olursam olayım her zaman aynı katkıyı vermeye aynı mücadele ile birlikte takıma yardımcı olmaya çalışmaya devam edeceğim. Burada oynayan hücum oyuncularıyla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Benim de buraya gelmeden önce yaptığım araştırmalardan bir tanesiydi bu konu. Çünkü daha önce burada oynamış başarılı olmuş santrafor oyuncularını görmek, onların neler yaptığını görmek benim adıma da önemliydi. Hatta beni buraya getiren sebeplerden bir tanesi de burada daha önce oynayan santrafor oyuncularının çok başarılı olup farklı liglere gidip oralarda da kendilerini kanıtlayabilmeleridir. Ben de onların yolundan gidip onların bıraktığı izleri takip edip aynı şekilde başarılı olmaya çalışıyorum. Örneğin Sörloth Avrupa’nın en gözde santraforlarından bir tanesi. O da burada oynadı ve başarılı oldu. Ben de onlar gibi o yolu takip ederek onların bıraktığı ayak izlerini takip ederek farklı bir lige gidip orada da yine kendimi kanıtlamak istiyorum ileride” ifadelerinde bulundu.

''SAHADA KİMİN OYNAYACAĞINA HOCAMIZ KARAR VERECEK''

Formayı kapmak için sağlıklı bir rekabet içinde olduğunu ve asıl amacının Trabzonspor’a katkı sunmak olduğunu vurgulayan Augusto, şöyle konuştu:

“Sahada olduğum her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu bazen hücumla birlikte topu koruyarak oluyor, bazen hızımı kullanarak boş alanlara koşu yaparak oluyor. Bazen kenarda olsam dahi takım arkadaşımı destekleyerek oluyor. Nerede olursam olayım, sahanın neresinde olursam ilk amacım olayın her zaman Trabzonspor’a yardımcı olabilmek. Onuachu gibi önemli bir santraforumuz ve başka hücum oyuncularımız var. Hepsi çok yetenekli oyuncular. Ancak benim karakteristik özelliklerimden bir tanesi mücadele edebilmek. Ben de burada hem onlara yardımcı olabilmek hem onlarla beraber bu sağlıklı yarışmanın içine girebilmek bu sağlıklı belki kavganın içinde olabilmek, oynayabilmek adına bütün takım arkadaşlarım gibi. Çünkü gelmeden önce Onuachu’yu ben tanıyordum. Çünkü Belçika’da da oynamış bir oyuncu, ben de aynı ülkede oynadım. Benden yaklaşık bir hafta önce buraya tekrar döndüğünü ve imza attığının farkındayım. Önemli bir oyuncu tabi ki. Ama saha içerisinde oynadığımızda tek santraforla mı, 2 santraforla mı oynayacağız? Bunun kararını tabi ki hocamız verecek. Ben saha içerisinde tabi ki olmak isterim, bütün oyuncular gibi. Ama saha içinde olsam da olmasam da yedek kulübesinde bekliyor olsam da ilk amacım tek önceliğim Trabzonspor’a yardımcı olabilmek. En büyük hedefim de bu. Goller atarak elimden gelenin en iyisini yaparak sahada bulunduğum ya da bulunmadığım her anda Trabzonspor’a yardımcı olmaya çalışacağım”

''KANATTA DA OYNARIM, YETER Kİ TAKIM KAZANSIN''

Pozisyon esnekliğine açık olduğunu belirten Augusto, takımın ve hocanın ihtiyacına göre kanatlarda da görev yapabileceğini söyledi. Agusto “Geçmişte kanatta da oynadım. Eğer o gün takımın ihtiyacı varsa yine oynarım. Pozisyon fark etmez, önemli olan takımın kazanması” dedi.

''ÇOCUKKEN TRABZONSPOR'LA OYNARDIM''

“Türkiye’ye ve Trabzonspor’a geldiğimde hazırlık maçı da olsa attığım ilk gol Erzurum’da gelmişti. Bu da benim adıma her zaman önemli bir yer olarak hatıramda kalacak Erzurum” diyen Agusto, Trabzonspor’a geliş sürecinin de ilginç bir tesadüfle başladığını da dile getirdi. Agusto, “Felipe’nin en doğal halini göstermeye çalışıyorum hem saha içinde hem de saha dışında olabildiğince kendimi yansıtmaya belik size kendimi daha iyi en iyi şekilde anlatabilmeye çalışıyorum. Burada bu duyguyu hissettirebilmişsem ben de mutlu oluyorum. Çocukken konsol oyunlarında Trabzonspor ile oynardım. Çünkü burası bildiğim takip ettiğim ve bildiğim bir yerdi. Trabzonspor’dan teklif gelmeden önce ben kulüple konuşmadan tamamen tesadüfi bir şekilde babamla sohbet ettiğimiz bir günde Türkiye ve Trabzonspor hakkında konuştuk. Babamla konuştuktan sonra buraya gelmek benim adıma ilginç ve güzel bir tesadüf” şeklinde konuştu.

''GOL MÜZİĞİ SEÇİMİNİ TARAFTARLARIMIZA BIRAKTIM''

Gol müziği seçimini taraftarlara bıraktığını kaydeden golcü oyuncu, attığı ilk gol sonrası bu tercihi taraftarlarla birlikte yapabileceklerini ifade etti. Augusto, "Brezilya müziklerinin hepsini çok seviyorum. Çünkü gol attığımda da onlar kafamda çalmaya başlıyor aynı saniye. Herhangi birini seçemiyorum. Bu görevi taraftarlarımıza bırakıyorum bu konuyu. Belki de ilk resmi golümü attıktan sonra şarkıyı beraber seçeriz ama şu an o konuyu taraftarlarımıza bırakıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.