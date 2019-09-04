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Trabzonspor'da forvetler yüzleri güldürdü

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Rodallega'nın ayrılmasının ardından hücuma takviye yapan Trabzonspor'da Ekuban ve Nwakaeme'nin performansları yüz güldürürken, yeni transfer Sörloth da performansıyla memnun etti. Bordo-mavili takımda yıldız futbolcu Sturridge'in performansı da merak konusu.

Trabzonspor'da forvetler yüzleri güldürdü

Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman döneminde önemli bir toparlanma sürecine girerken yeni sezonda da camiayı heyecanlandıran gelişmelere imza atıyor.

Geçtiğimiz sezondan itibaren büyük bir gelişime imza atan Karadeniz ekibi bu sezon da pozitif işlere imza atacağının sinyallerini veriyor. Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkan Trabzonspor 4 yıl aradan sonra gruplara kalma başarısı gösterirken, yoğun maç trafiğinde ise ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 3 haftada sonunda 5 puan topladı.

Süper Lig'de ve Avrupa'da 11 gole imza atan bordo-mavililerde söz konusu gollerin 5'ni Ekuban, 3'ünü de Sörloth kaydetti. Diğer goller ise Abdülkadir Ömür, Pereira ve Novak imzası taşıyor. 7 maçta forma giyen Nwakaeme ise gol katkısı vermemesine rağmen hücumdaki etkisiyle Karaman'ın vazgeçilmez oyuncuları arasından yer alıyor.

Hücum hattındaki etkisiyle dikkat çeken bordo-mavililer geçtiğimiz sezon Süper Lig'de attığı 15 gol sonrası bordo-mavili takım ile yollarını ayıran Hugo Rodallega'nın gidişiyle arayışlara giren Trabzonspor, söz konusu bölgeye ilk planda Sörloth'ü transfer yaparken ardından ise yıldız oyuncu Sturridge'i transfer ederek bu bölgeyi zenginleştirdi.

Mevcut kadroda yer alan isimlere yeni transferlerin de katılmasıyla birlikte daha da güçlü bir takım olacağının sinyallerini veren Karadeniz ekibi camiayı şimdiden heyecanlandırmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ekuban Nwakaeme rodallega

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