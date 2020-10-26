Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'da

Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton hedef tahtasında. Sezona istediği gibi başlayamayan, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ile 1 galibiyet elde eden bordo mavili takımda Newton'un koltuğu sallanıyor. Newton'un ayrılığın resmiyet kazanmasının ardından Trabzonspor'da yeniden Avcı ile temas sağlanacak.

Sezon öncesi de Trabzonspor yönetimi Abdullah Avcı ile görüşmüş hatta yönetici Mehmet Yiğit Alp, prensip anlaşması da sağlamıştı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tercihi Eddie Newton ile devam etmek yönünde olunca, Avcı planı devreye sokulmadı.

Geçen sezon Beşiktaş ile anlaşıp 3 yıllık anlaşma imzalayan Avcı, Ahmet Nur Çebi yönetimi tarafından gönderildi. Avcı, Beşiktaş'tan 3 yıllık mukavelesinin toplam tutarı olan 36 milyon TL'yi talep ediyor.

57 yaşındaki tecrübeli teknik direktör geçen sezon Beşiktaş'ta 27 maçta; 11 galibiyet, 3 beraberlik ile 13 mağlubiyet elde etti ve 1.33 puan ortalamasını tutturdu. Sezon öncesinde yayıncı kuruluş beIN Sports'da yorumcu olarak göreve başlayan Abdullah Avcı, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrasında Süper Lig programında yer almadı.

(AJANSSPOR)



