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Trabzonspor'da gözler ara transfere çevrildi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.12.2020 14:23 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında çıktığı ilk maçta büyük bir hüsran yaşarken, tüm planlarını Süper Lig'e ve ara transfer dönemi için yapmaya başladı.

Trabzonspor'da gözler ara transfere çevrildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Kademe maçında evinde 'Son Şampiyon' unvanıyla Adana Demirspor karşısına çıkan Trabzonspor büyük bir hüsran yaşadı.

Sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle rotasyonlu bir kadro ile rakibinin karşısına çıkan bordo-mavililer normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucu rakibine 6-5 mağlup olarak kupaya erken veda etti.

ARTIK TEK HEDEF SÜPER LİG

Bu sezon Avrupa Kupaları'na katılamayan , Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda eden Trabzonspor için artık tek hedef Süper Lig kaldı. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra ligde ivme yakalayan bordo-mavililer kupaya erken veda etmenin şokunu yaşarken, Süper Lig'de 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da evinde karşılaşacağı komşusu Çaykur Rizespor karşısında moral arayacak.

TRABZONSPOR'DA GÖZLER ARA TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan , Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda eden Trabzonspor'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Adana Demirspor maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'Kadro kalitesi' üzerinde durmasıyla birlikte bordo-mavililer devre arası transfer döneminde büyük bir değişime gideceğinin sinyallerini verdi.

DENGE OYUNCUSU

Geçtiğimiz günlerde Futbol İzleme Komitesi ile bir toplantı gerçekleştiren Abdullah Avcı, komitenin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İzlenen oyuncularla birlikte kendi listesinde bulunan oyuncuları transfer komitesiyle değerlendiren tecrübeli teknik adam özellikle merkez orta saha üzerinde duruyor.

Bu bölgeye kaliteli bir oyuncu transferi arayışında olan Avcı, büyük bir sıkıntının yaşandığı bölgede savunma ile hücum hattında dengeyi sağlamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR YÖNETİMİNİ ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Karadeniz ekibinde son yaşanan gelişmeler yönetimin aleyhine işliyor. Süper Lig'de istenilen yerde olunmaması, yaşanan teknik adam değişiklikleri, Ziraat Türkiye Kupası'na ise erken veda edilmesiyle birlikte mevcut kadroda yer alan oyuncuların istenilen performansı ortaya koyamaması, yönetimi eleştirilerin odağına taşıdı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu sıkıntılı süreci atlatma adına ara transfer dönemine kadar olan süreyi en az hasarla atlatmayı planlıyor.

MENAJERLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Trabzonspor'un sezon başında yapılan kadro planlaması sonrası alınan saha sonuçlarıyla beraber oyun kalitesinin istenilen seviyelere ulaşamaması üzerine oyuncu arayışı içinde olduğu bilenen Trabzonspor ile bir çok oyuncunun ismi gündeme gelmeye başladı. Menajerler tarafından bordo-mavili kulübe bir çok oyuncu teklif edildiği belirtiliyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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