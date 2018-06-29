Trabzonspor'da gündem Bakary Kone

Trabzonspor, stoper arayışlarına tam gaz devam ediyor. Gündeme gelen son isim ise Burkino Faso'lu Bakary Kone oldu.

Yönetim, geçtiğimiz sezon Strasbourg'da kiralık forma giyen Kone'yi Malaga'dan istedi. İspanyol kulübüne kiralama teklifi yapan bordo-mavililer, futbolcunun menajeriyle de görüşerek önemli mesafe kat etti.

Geçtiğimiz sezon Strasbourg'da 33 maçta görev yapan 30 yaşındaki 1.88 boyundaki oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var ve ayrılmaya sıcak bakıyor. Kone, 5 yıl Lyon'da forma giydikten sonra 2016'da Malaga'ya gitmişti.

BICAKCIC VE KAMINSKI

Kone'nin transferini yurt dışı kampına kadar sonuçlandırmaya çalışacak olan bordo-mavililer, Bundesliga'da az süre alan stoperler üzerinde de araştırma yapıyor.

Hoffenheim'da forma giyen 28 yaşındaki Boşnak Ermin Bicakcic bu doğrultuda gündeme alınan ilk isimlerden olurken, Stutgart'ta oynayan Polonyalı Marcin Kaminski'nin de uzun zamandır takip edildiği öğrenildi. Yönetim önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili girişimlerini hızlandırarak, kampa kadar en az iki stoper almak istiyor. (Fotomaç)

