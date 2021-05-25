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Trabzonspor'da Marek Hamsik sürprizi

25.05.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un 33 yaşındaki Slovak yıldız Marek Hamsik'i istediği iddia ediliyor.

Trabzonspor'da Marek Hamsik sürprizi

Gervinho ve Peres'i Trabzon'a getiren bordo mavili kulübün Slovak yıldız Marek Hamsik'le ilgilendiği iddia edildi.

61 saat'in haberine göre, Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, kancayı Marek Hamsik'e taktı.

Göteborg ile sözleşmesi sona erecek olan Slovak yıldız, kontratını da yenilememe kararı aldı.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı bordo mavili takımın Marek Hamsik ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Trabzonspor'un oyuncuya 1.5 milyon euro seviyelerinde maaş teklifinde bulunması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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