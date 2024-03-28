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Trabzonspor’da Mislav Orsic sahalara dönüyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.03.2024 12:15
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Trabzonspor’un sezon başında transfer ettiği fakat yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Mislav Orsic, yeniden sahalara dönüyor. Hırvat oyuncu, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın süre vermesi halinde 1 yıl sonra resmi bir müsabakada forma giyecek.

Mislav Orsic

Mislav Orsic

HIR Hırvatistan
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor’un sezon başında İngiltere’nin Southampton takımından kadrosuna kattığı fakat sezon başında Slovenya’daki hazırlık kampı çalışmalarında çapraz bağları yırtılan Mislav Orsic, sahalara dönüyor. Hırvat futbolcu, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından hazır hale geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Konyaspor ile oynanacak maçta süre vermesi durumunda 31 yaşındaki orta saha, 1 yıl sonra resmi bir müsabakada forma şansı bulacak.

1 YIL SONRA RESMİ MÜSABAKADA FORMA GİYECEK

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Hırvat orta saha son olarak 1 Mart 2023’te Southampton’ın FA Cup’ta Grimsby Town ile oynadığı maçta 59 dakika forma giydi. Söz konusu maçın ardından Orsic, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın süre vermesi halinde Konyaspor maçıyla birlikte yeşil sahalara tekrar dönecek.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Orsic’in performansını Teknik Direktör Abdullah Avcı da merakla bekliyor. Oyuncunun, antrenmanlardaki performansını yakından gören tecrübeli teknik adam, maç eksiği bulunan Hırvat futbolcunun maç temposunu da yakından izleyecek. Bordo-mavililerin sezon başında önemli bir yatırım yaparak kadrosuna kattığı Orsic’in, ligin geri kalan bölümünde ortaya koyacağı performans kulübün transfer politikasında da etkili olacak.

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