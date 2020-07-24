Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftaya girilirken şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon şampiyonluk yolunda büyük emeği olan Nwakaeme kadroya alınmadı.

Trabzonspor, Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.

