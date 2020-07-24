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Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.07.2020 19:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığı nedeniyle Nwakaeme Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftaya girilirken şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon şampiyonluk yolunda büyük emeği olan Nwakaeme kadroya alınmadı.

Trabzonspor, Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.

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