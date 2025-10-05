SPOR

Trabzonspor’da omurga sabit, sistem oturuyor

Trabonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig’in ilk 8 haftasında 7 farklı ilk 11’le sahaya çıktı. Bordo-mavililerde kalede Onana dönemi başlarken, Savic, Batagov hattı ile Onuachu’nun hücumdaki istikrarı dikkat çekti.

Berker İşleyen

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig’in ilk 8 haftasında kadro istikrarını henüz tam oturtamasa da takımın temel omurgasını belirlemeyi başardı. Bordo-mavililer, bu süreçte 7 farklı ilk 11 ile mücadele ederken, değişmeyen yapı Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu ve Onuachu üzerine kuruldu. Trabzonspor, yalnızca 3’üncü ve 4’üncü haftalarda (Antalyaspor-Samsunspor) aynı 11’le sahaya çıktı. Bu iki maç dışında Fatih Tekke her karşılaşmada en az bir bölgede değişiklik yaptı.

ONANA DÖNEMİ BAŞLADI

Sezonun ilk 4 haftasında kaleyi Uğurcan Çakır korurken, milli kalecinin ayrılığı sonrası 5’inci haftadan itibaren eldivenleri Andre Onana devraldı. Onana’nın gelişiyle birlikte Trabzonspor savunmasında refleks, oyun kurulum ve özgüven dengesi yeniden şekillendi.

SAVİC-BATAGOV HATTI SABİT KALDI

Tekke, savunmanın merkezinde Savic??"Batagov ikilisinden vazgeçmedi. İkilinin uyumu sayesinde son haftalarda top kayıpları azalırken, özellikle Kayserispor karşısında 4-0 kazanılan maçta takım savunması sezonun en iyi performansını sergiledi.

ORTA SAHADA ARAYIŞ SÜRÜYOR

Orta sahada Okay Yokuşlu’nun liderliğinde şekillenen yapıya, takıma dönmesi beklenen Bouchouari’nin katılımıyla rekabetin artması öngörülüyor. Tim Jabol, Ozan ve Oulai’nin dönüşümlü görev aldığı bu bölgede, Fatih Tekke haftadan haftaya pas sürekliliği ve pres dengesine göre farklı tercihler yaptı.

HÜCUMDA ÜRETKEN ÜÇLÜ

Hücum hattında Zubkov, Augusto, Oulai, Olaigbe ve Muçi rotasyonuyla oynayan Trabzonspor’da, tek sabit isim Onuachu oldu. Nijeryalı golcü, 8 haftada takımın skor yükünü taşırken, Kayserispor maçıyla birlikte 4 gole ulaştı.

EN ÜRETKEN MAÇ KAYSERİSPOR MAÇI

Bordo-mavililerde 8’inci haftada Kayserispor karşısında alınan 4??"0’lık galibiyet, hem skor hem de oyun kalitesi açısından Tekke döneminin zirvesi oldu. Trabzonspor o maçta sezonun en yüksek pas isabet oranı (yüzde 86) ve rakip ceza alanına giriş sayısına (25) ulaştı.

