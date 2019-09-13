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Trabzonspor'da Onazi ve Kamil Ahmet takımla çalıştı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.09.2019 17:34 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Onazi ve Kamil Ahmet takımla çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban katılmadı.

ONAZİ VE KAMİL AHMET TAKIMLA ÇALIŞTI

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin bugün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi Ogenyi Onazi

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