Trabzonspor'da Pereira ve Ekuban, Galatasaray maçında yok

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor'da maç öncesinde Caleb Ekuban şoku yaşandı. Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Ganalı futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ekuban'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.
Öte yandan Joao Pereira, Ankaragücü maçının 52. dakikasında sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Sergen Yalçın: Oynamıyorsan ne yapayım yeteneği
Rıdvan Yılmaz: Burak Ağabey sağ olsun
G.Saray'da flaş gelişme! Yollar ayrıldı...
F.Bahçeli yıldız ülkesine döndü!
Ryan Babel yeniden Florya'da
F.Bahçeli Tolgay Arslan'dan FIFA sözleri
Dev kulüp peşinde...
Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar!
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF'den talimat değişikliği
Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi
Max Kruse'den flaş paylaşım! Transfer....
Okuyucu Yorumları 0 yorum