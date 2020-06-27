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Trabzonspor'da Pereira ve Ekuban, Galatasaray maçında yok

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.06.2020 21:02 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında yer almayan Caleb Ekuban 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Öte yandan sarı kart gören Joao Pereira, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Trabzonspor'da Pereira ve Ekuban, Galatasaray maçında yok

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor'da maç öncesinde Caleb Ekuban şoku yaşandı. Maç öncesi son antrenmanda sakatlandığı bildirilen Ganalı futbolcu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR: "2-3 HAFTA YOK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ekuban'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

JOAO PEREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan Joao Pereira, Ankaragücü maçının 52. dakikasında sarı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

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