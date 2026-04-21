Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi bombası! Hem de bedavaya

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk yarışına dahil olmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına fırtına gibi başladı. Bordo-mavililerin, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen dünyaca ünlü Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve transferde mutlu sona çok yaklaştığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR, BEDELSİZ GELİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun duyurduğu sürpriz gelişmeye göre; Trabzonspor yönetimi, sezon sonunda Genoa ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyla büyük ölçüde anlaştı.

Bonservis engeli bulunmayan ve takıma bedelsiz olarak katılması beklenen 32 yaşındaki tecrübeli orta sahaya, Trabzonspor tarafından cazip bir teklif sunulduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinin kurmaylarının, Malinovskyi'ye 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği ve oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde artık son aşamaya gelindiği kaydedildi.

GEÇEN YIL 7.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Güçlü fiziği, uzaktan attığı şutlar ve oyun kurucu kimliğiyle tanınan Ruslan Malinovskyi, bu sezon Genoa formasıyla istikrarlı bir görüntü çizdi.

Geçtiğimiz ara transfer döneminde İtalyan ekibinin Marsilya'dan tam 7.70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Ukraynalı yıldız, bu sezon toplam 31 resmi maçta sahaya çıktı. Başarılı orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 3 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamayı başardı.