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Trabzonspor'da sakatlık şoku! Gbamin idmanı yarıda bıraktı

27.05.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 36’ıncı haftasında oynayacağı Bitexen Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor’da çalışmalar 3 oyuncu eksiğiyle sürdü. Bordo mavililerde Jean Philipe Gbamin, girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşayıp idmanı yarıda bıraktı.

Trabzonspor'da sakatlık şoku! Gbamin idmanı yarıda bıraktı
Jean-Philippe Gbamin

Jean-Philippe Gbamin

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig’in 36’ıncı haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da, müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleşti.

3 OYUNCU EKSİK, ALTYAPIDAN 4 OYUNCU KATILDI

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Teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan takımda, sol diz iç yan bağda esneme yaşadığı için tedavi gören Yusuf Yazıcı, sol baldırında kas spazmı yaşayan ve fizyoterapist eşliğinde tedavi gören Stefano Denswil ile kiralıktan dönen Abdülkadir Parmak izinli olduğu için idmana katılmadı.

GBAMIN İDMANI YARIDA BIRAKTI

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Jean Philipp Gbamin, idmanda girdiği ikili mücadele sırasında sakatlandı. Yaşadığı ağrı nedeniyle ayağı aksayan oyuncu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi eşliğinde sahadan ayrıldı. Teknik ekibe yaşadığı sakatlıkla ilgili bilgi veren oyuncu idmanı yarıda kesti.
Bordo mavililer, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

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