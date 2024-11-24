Trabzonspor'da şok sakatlık! Milli ara dönüşü Okay Yokuşlu...

Trabzonspor, milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun sakatlandığını açıkladı.

ÖDEM VE KIKIRDAK YARALANMASI TESPİT EDİLDİ

Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları için aday kadroda bulunan Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Trabzon'a geri dönmesiyle birlikte sağlık testinden geçti ve sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Okay Yokuşlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Milli Takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır' dedi."