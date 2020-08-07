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Trabzonspor'da sol bek için öne çıkan isim Marlon Rodrigues

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.08.2020 21:03 | Son Güncelleme

Trabzonspor, sol bek transferi için resmen harekete geçti. Bordo-Mavililer, Filip Novak'ın ayrılığı sonrası 23 yaşındaki Marlon Rodrigues için harekete geçti.

Trabzonspor'da sol bek için öne çıkan isim Marlon Rodrigues

Trabzonspor, Fluminense'de forma giyen Brezilyalı sol bek Marlon ile takımdan ayrılan Novak'ın yerini doldurmayı hedefliyor.

A Spor'un haberine göre, Trabzonspor, Fluminense'nin 23 yaşındaki sol beki Marlon için görüşmelere başladı.

Fluminense ile 2021 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki sol bek oyuncusunun bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asisti bulunuyor.

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