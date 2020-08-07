Trabzonspor'da sol bek için öne çıkan isim Marlon Rodrigues

Trabzonspor, Fluminense'de forma giyen Brezilyalı sol bek Marlon ile takımdan ayrılan Novak'ın yerini doldurmayı hedefliyor.
A Spor'un haberine göre, Trabzonspor, Fluminense'nin 23 yaşındaki sol beki Marlon için görüşmelere başladı.
Fluminense ile 2021 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki sol bek oyuncusunun bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asisti bulunuyor.
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