Trabzonspor'da sol bek için öne çıkan isim Marlon Rodrigues

Trabzonspor, Fluminense'de forma giyen Brezilyalı sol bek Marlon ile takımdan ayrılan Novak'ın yerini doldurmayı hedefliyor.

A Spor'un haberine göre, Trabzonspor, Fluminense'nin 23 yaşındaki sol beki Marlon için görüşmelere başladı.

Fluminense ile 2021 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki sol bek oyuncusunun bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asisti bulunuyor.

