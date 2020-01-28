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Trabzonspor'da Sturridge takımla birlikte çalıştı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Daniel Sturridge de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor'da Sturridge takımla birlikte çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı. Antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren bordo-mavililerin oldukça hırslı oldukları öğrenildi.

STURRIDGE TAKIMLA ÇALIŞTI

Antalya kampında Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra ligin ikinci yarısında görev alamayan Sturridge takımla birlikte çalıştı. Doktor kontrolünden çalışan yıldız oyuncunun Fenerbahçe maçına kadar hazır olması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor maçının iptal olmasının ardından haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer 29 Ocak Çarşamba gününü izinli olarak geçirecek. Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
daniel sturridge Trabzonspor

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