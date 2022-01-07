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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Edin Visca geldi, Abdulkadir Parmak gitti!

07.01.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edin Visca geldi o gidiyor... Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, sezon sonuna kadar takımdan ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Edin Visca geldi, Abdulkadir Parmak gitti!
Abdulkadir Parmak

Abdulkadir Parmak

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, bordo-mavili kulüpten sezon sonuna kadar ayrıldığını bildirdi.

Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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