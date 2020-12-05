Trabzonspor'da tek hedef Sivasspor karşısında galibiyet

Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü Sivasspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte oynadığı son iki maçı kazanarak önemli bir çıkışa imza atan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak yakaladığı galibiyet serisini 3 maça çıkartarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.

TAKIM ÖZ GÜVEN KAZANDI

Süper Lig'in ilk 8. haftasında 1 galibiyet , 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü günlerini yaşayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın milli arada takımın başına gelmesiyle maç kazanmaya başladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında elde edilen 6 puan takımda kaybolan öz güveni geri gelirken, oyuncular da moral anlamında toparlandı.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Abdullah Avcı, Sivasspor ile oynanacak olan müsabakaya, takımın kazanma alışkanlığı elde etmesi adına büyük bir önem veriyor. Antrenmanlardan kalan bölümlerde oyuncularla iletişim kuran ve onları dinleyen Avcı, kısa zamanda sağladığı diyalog ortamıyla da takımın moral ve motivasyon kalitesini arttırmış durumda. Yapılan antrenmanlara oyuncuların olumlu karşılık vermesi, yanı sıra neşeli olmaları da bunun en önemli göstergesi.