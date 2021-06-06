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Trabzonspor'da transfer sürecek

06.06.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, transfer çalışmalarını büyük bir uyum içinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Sağıroğlu, "Yaptığımız transferlerin yanına transferlerimiz olacak" dedi.

Trabzonspor'da transfer sürecek

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek başkan Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine yeni lokal binası için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Sağıroğlu, burada yaptığı sohbette Trabzonspor'un her zaman zirveye oynayan yarışmacı bir takım olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ekonomiyi sürdürülebilir hale getirmek için yönetim kurulu ile birlikte disiplinli bir çalışma içinde olduk. Bu konuda taviz vermeden, planlarımız doğrultusunda hareket ettik. Rakiplerimiz ciddi bütçelerle takım yaparken, biz mali yapımızı bozacak hamlelerden uzak durduk, yarışmacı kimliğimizden de ödün vermedik" dedi.

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"HOCAMIZ, YÖRE İNSANININ NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yapılanma ve hedef anlamında fikirlerin örtüştüğünü dile getiren Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Hocamız, şehrin yapısını ve yöre insanının ne istediğini çok iyi biliyor. Hocamız, tesislere girdiğinden itibaren 'Burası gerçekten bir futbol kenti' dedi. Hemen bunu hissetti ve Trabzonspor'da görev yapmaktan da çok mutlu. Altyapı için de Abdullah Avcı büyük bir şans. Bu topraklardaki oyuncu verimini biliyor ve bunun için altyapıyla müthiş bir koordinasyon içinde. Bugün Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun birçok takımda Trabzonlu oyuncuları görebiliyoruz. Gerçekten burası verimli topraklar, genetiğimizde var. Hocamızın da tespitleri ile birlikte Trabzonspor'un geleceğini güçlendireceğiz. Bir taraftan yarışırken, diğer taraftan yetiştirip geliştireceğiz ve ekonomik olarak kulübümüze katkı sağlayacağız."

"TRABZONSPOR'UN HER ZAMAN HEDEFİ ZİRVEDİR"

Transfer çalışmalarının büyük bir titizlik içinde yürütüldüğünü belirten Sağıroğlu, "Bu ay sonunda başlayacak olan kampa kadar hedeflediğimiz transferleri tamamlamak istiyoruz. Bu konuda, teknik direktörümüz Abdullah Avcı, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, başkanımız ve yönetim kurulunda görevli arkadaşlarımız koordineli bir şekilde, büyük bir uyum içinde çalışıyor. Hocamızın ve futbolcu izleme komitemizin onayı ile transferleri gerçekleştiriliyor. Gervinho ve Peres bu çalışmanın ürünü. Bu anlamda futbolcu izleme komitemiz çok iyi bir veri tabanına sahip. Trabzonspor'un her zaman hedefi zirvedir. Bu hedef doğrultusunda iskelet kadromuz ve yeni yaptığımız transferlerin yanına transferlerimiz olacak" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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o sene busene olur inşallah

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