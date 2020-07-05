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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak ve Novak açıklama yaptı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.07.2020 23:23 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Galatasaray galibiyeti sonrası Uğurcan Çakır,Abdülkadir Parmak ve Novak açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak ve Novak açıklama yaptı

Trabzonspor'da oyuncular, Galatasaray maçından sonra açıklamalarda bulundu.

"HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Uğurcan Çakır, "Galatasaray'ın üstüne iyi çalıştık. Eksikleri vardı ama büyük camia. Onları yenmek zordu. Kırmızı karta kadar da iyi oyun sergiledik. Telafisi olmayan haftalardayız. Şanssız iki tane beraberliğimi oldu. Hedef şampiyonluk! Olamasak da mücadeleyi bırakmayacağız." dedi.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Abdülkadir Parmak, "Takım arkadaşlarım çok iyi efor sarf etti. İki haftada 4 puan kaybettik, bence bu baskı yüzünden oldu. artık kendi futbolumu sergilemeliyiz. İnşallah şampiyon olacağız. Şampiyonluğu düşünmek strese sokuyor, maç maç bakmalıyız.Geçen hafta bir sakalık yaşadım, maç içinde kasık problemim vardı. Bu hafta antrenmanlara katılamadım, bu maç için tereddütlüydüm ama maça iyi başladım. Sonra maç içinde yine sakatlık yaşadım, ona rağmen iyi götürdüğümü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SON ANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Filip Novak, "Maestro Sosa'ya içeri girdiğimizde arka direkte boş olacağımı, beni takip etmediklerini, oradan bir fırsat yaratabileceğimizi söylemiştim. O da beni çok iyi gördü ve çok iyi bir orta yaptı. lk dakikalar zor oldu benim için. Ama sonra oyuna girdim. Sosa'ya arka direkte boş olacağımı ve beni takip etmediklerimi söylemiştim. Son ana kadar mücadelemiz devam edecek." açıklamasını yaptı.


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