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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır dönemi sona eriyor! EURO 2024 sonrası...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.06.2024 17:38
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Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın EURO 2024'ün ardından bordo-mavili ekibe veda etmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır dönemi sona eriyor! EURO 2024 sonrası...

Trabzonspor'un ve milli takımın tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır için transfer iddiaları konuşulmaya devam edilirken, Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan'dan konuyla alakalı açıklamasında yurt dışından iyi bir teklif gelmesi durumunda izin vereceklerine dair milli kaleciye söz verdiklerini söylemişti.

TURNUVA SONRA AYRILIK

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Doğan, çeşitli kulüplerin Uğurcan için kendileriyle bağlantıya geçtiklerini kaydetmişti. Başarılı kalecinin menajeri William D'Avila, Ertuğrul Doğan'ın sözlerinin ardından, "Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Uğurcan Çakır, EURO2024 sonrası transfer yapabilecek oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.

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Trabzonspor Uğurcan Çakır son dakika euro 2024
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