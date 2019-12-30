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  4. Trabzonspor'da Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.12.2019 14:15 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi. Tüm alacakları ödenen Ünal Karaman ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. (TRT Spor)

Trabzonspor'da Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

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