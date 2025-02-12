Trabzonspor’da yeni transfer Folcarelli ilk idmanına çıktı

nspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını, Mehmet Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma çalışmaları ile başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma çalışması ile devam etti. İdman, taktik çalışmasının ardından sona erdi.

Karadeniz ekibinin yeni transferi Tim Jabol Folcarelli, bordo- mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.