Trabzonspor’da yeniden yapılanmanın meyvelerini topluyor

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kötü geçen bir dönemin ardından önemli bir değişime imza atarak yeniden Süper Lig’de zirve yarışının güçlü adaylarından biri oldu.

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu adeta kabus gibi geçiren Trabzonspor, aradan geçen 1 yıllık dönemde büyük bir değişim yaşadı. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ardından ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile yola devam eden Karadeniz ekibi, yeniden yapılanmaya giderek bunun meyvelerini almaya başladı.

Rakiplerinin aksine genç ve tecrübeli isimlerden oluşan düşük maliyetli bir kadro kurarak zirve yarışında iddialı konuma gelen bordo-mavili ekip, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray mücadelesini kazanarak yükselişini sürdürmeyi planlıyor.

Trabzonspor, bu müsabaka öncesi liderlik koltuğunda oturan rakibinin sadece 4 puan uzağında bulunuyor. Fenerbahçe ile puanların eşit olması ise Karadeniz temsilcisinin zirve yarışındaki güçlü konumunu pekiştiriyor.

TRABZONSPOR’UN 1 YILDA ORTAYA KOYDUĞU BÜYÜK DEĞİŞİM

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun aynı döneminde ise zirvenin oldukça uzağında kalmıştı. Bordo-mavililer, 27 maç sonunda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puan topladı.

Söz konusu süreçte Galatasaray 71 puanla zirvedeyken, iki takım arasındaki puan farkı da 35’e kadar çıkmıştı. Aynı dönemde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki puan farkı ise 29’du.

Bordo-mavililerin, geçtiğimiz sezondan bugüne ortaya koyduğu yeniden yapılanma organizasyonu, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde meyvelerini vermeye başladı.
Kaynak: İHA

