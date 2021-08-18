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Trabzonspor'dan 49 hafta sonra bir ilk

18.08.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatya'yı deplasmanda 5-1 mağlup eden Trabzonspor, lig tarihinde açılış maçlarındaki en farklı galibiyetine imza atarken, Süper Lig'de tam 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

Trabzonspor'dan 49 hafta sonra bir ilk

Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Cornelius ve Koita gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Trabzonspor yeni sezona kusursuz bir başlangıç yaptı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, lig tarihindeki en farklı galibiyetine imza attı.

1974-1975 sezonunda yükseldiği ligde 48 sezondur aralıksız mücadele eden bordo-mavililer, Malatyaspor deplasmanında en golcü ilk haftayı yaşadı. Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı.

AVCI'NIN EN ÇOK GOL ATILAN MAÇI

Bordo-mavili takım, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti.

EN SON 2019/20'DE LİDER OLDU

Trabzonspor, Süper Lig'de tam 49 hafta sonra liderlik koltuğuna da oturdu. En son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin ilk basamağında yer alırken, şampiyonluk yarışındaki iddiasını şimdiden ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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