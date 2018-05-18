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Trabzonspor'dan 80 milyon TL'lik ödeme

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da yönetim, Süper Lig'in son maçı öncesi yaklaşık 80 milyon tutarında ödeme yapıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan 80 milyon TL'lik ödeme

Trabzonspor Kulübü, bugün yaklaşık 80 milyon liralık ödeme yaptı.

Kulüp genel saymanı Emin Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolculara, teknik kadroya ve yurt dışındaki bazı kulüplere olan bonservis taksitlerini kapsayan yaklaşık 80 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kahraman, futbolculara günü gecikmiş bir borçlarının kalmadığını belirterek, "Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Ödemelerimizi yaptık, geciken her şeyi yatırdık." dedi.

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