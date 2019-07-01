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Trabzonspor'dan 9 imza birden

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da pilot takım 1461 Trabzon ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor'dan 9 imza birden

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başkan yardımcısı Emin Kahraman ile yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende, Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç, Sertan İrkilmez, Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, İsmail Karakaş, Azat Kuçkar, Talha Reşat Bulut ve Mert Kurt ile resmi sözleşme imzalandı.

1461 Trabzon'dan takıma katılan Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, Mert Kurt, İsmail Karakaş ve Azat Kuçkar ile 3'er yıllık, altyapıdan Talha Reşat Bulut, Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç ve Sertan İrkilmez ile ise 5'er yıllık mukavele yapıldı.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Emin Kahraman, çok güvendikleri, birbirinden yetenekli 9 futbolcuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, "Bazı arkadaşlarımız altyapımızda, bazıları ise 1461 Trabzon'da yine Trabzonspor'umuz için mücadele ediyorlardı. Şimdi onlar için yeni bir dönem başlıyor. İnşallah çok çalışacak, çok dinleyecek, güçlenerek Trabzonspor'umuzun başarısı için ter dökecekler. Hem camiamız hem de genç futbolcularımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor 1461 trabzon

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