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Trabzonspor'dan ayrılmıştı! Edin Visca yuvaya resmen geri döndü

RAMS Başakşehir, son olarak Trabzonspor forması giyen ve 12 sezon turuncu-lacivertli formayı terleten eski oyuncusu Bosna-Hersekli futbolcu Edin Visca’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor'dan ayrılmıştı! Edin Visca yuvaya resmen geri döndü
Cevdet Berker İşleyen
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürürken eski yıldızı Edin Visca’yı yeniden renklerine bağladığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor dan ayrılmıştı! Edin Visca yuvaya resmen geri döndü 1

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Edin Vişça ile anlaşma sağladı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Edin Vişça, kendisini 1 yıllığına yeniden turuncu-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 2011’de başlayan hikayemizle birlikte sayısız başarılara imza attığımız, Avrupa kupalarında unutulmaz anlar yaşadığımız, kritik golleri ve asistlerleriyle nice zaferlere yürüdüğümüz ve en önemlisi Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran Edin Vişça yeniden Başakşehir ailesine katıldı. Evine hoş geldin evlat. Yeniden birlikte, yeniden aynı hedefler için" ifadelerine yer verildi.

398 MAÇTA OYNAMIŞTI

Trabzonspor dan ayrılmıştı! Edin Visca yuvaya resmen geri döndü 2

2011-2022 yılları arasında turuncu-lacivertli formayla kulüp tarihine geçen 26 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu, Başakşehir kariyerinde 398 müsabakada görev aldı.

Visca, Başakşehir’in 2019-2020 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerden biri olmuştu. Turuncu-lacivertli formayla uzun yıllar başarılı performans sergileyen deneyimli oyuncu, 110 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor formasıyla geçiren Visca ise yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle yalnızca 9 karşılaşmada görev alabildi. Bosna Hersekli futbolcu, bu süreçte gol veya asist katkısı üretemedi.

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