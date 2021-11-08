SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'dan Bakasetas ve Hüseyin için sakatlık açıklaması

Trabzonspor'dan Bakasetas ve Hüseyin için sakatlık açıklaması

08.11.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in sakatlandığı açıkladı.

Trabzonspor'dan Bakasetas ve Hüseyin için sakatlık açıklaması
Hüseyin Türkmen

Hüseyin Türkmen

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sağ dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın aynı gün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun önümüzdeki günlerde çekilecek kontrol MR'ına göre tedavisine devam edilecektir. Aynı müsabakada dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ise dün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun birkaç gün içinde çekilecek kontrol MR'ından sonra değerlendirme yapılacaktır" dedi.

Trabzonspor'da Bakasetas'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldıGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı
Abdullah Avcı: Kimsenin annesi bunu hak etmiyorAbdullah Avcı: Kimsenin annesi bunu hak etmiyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anastasios Bakasetas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Fenerbahçe'den Şenol Güneş bombası

Fenerbahçe'den Şenol Güneş bombası

Hakemliği neden bıraktığını açıkladı

Hakemliği neden bıraktığını açıkladı

Futbol tarihinin en ağır cezası!

Futbol tarihinin en ağır cezası!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Erol Bulut'a rekor tazminat!

Erol Bulut'a rekor tazminat!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.