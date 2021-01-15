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Trabzonspor'dan Berat Özdemir videosu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.01.2021 10:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Berat Özdemir için video hazırladı. Genç oyuncu videoda, "Biliyorum bu benim için yeni bir meydan okuma ama hiç bir korkum yok. Ben hazırım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan Berat Özdemir videosu

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden 2 Milyon 500 Bin Euro karşılığında transfer ettiği Berat Özdemir ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bordo-mavili kulüp oyuncuya Medical Park Stadyumu'nda özel bir video çekti. Trabzonspor'da 2 numaralı formayı giyecek olan oyuncu yeni formasıyla kameraların karşısına geçti.

22 yaşındaki oyuncu "Biliyorum bu benim için yeni bir meydan okuma ama hiç bir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık, dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu formayla sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım "ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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