Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası gece yarısı açıklaması! "Hukuki adımlar atılacak"

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi sonrası ev sahibi ekipten gece yarısı beklenmedik bir açıklama geldi.

"IRKÇILIK YAPILDI"

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada maç sonrası yeni transferlerden Simon Banza'ya ırkçılık yapıldığını ve gerekli hukuki adımlarım atılacağını duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş ile oynadığımız maç sonrası futbolcumuz Simon Banza'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımları şiddetle kınıyoruz.

Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz.

Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."