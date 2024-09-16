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Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası gece yarısı açıklaması! "Hukuki adımlar atılacak"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.09.2024 07:54
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Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da karşılaşmanın ardından gece yarısı beklenmedik bir açıklama geldi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada yeni transferlerden Simon Banza'ya ırkçılık yapıldığı ve gerekli hukuki adımların atılacağı belirtildi. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi sonrası gece yarısı açıklaması! "Hukuki adımlar atılacak"
Simon Banza

Simon Banza

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi sonrası ev sahibi ekipten gece yarısı beklenmedik bir açıklama geldi.

"IRKÇILIK YAPILDI"

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Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada maç sonrası yeni transferlerden Simon Banza'ya ırkçılık yapıldığını ve gerekli hukuki adımlarım atılacağını duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

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"Beşiktaş ile oynadığımız maç sonrası futbolcumuz Simon Banza'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımları şiddetle kınıyoruz.

Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz.

Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ırkçılık Derbi son dakika beşiktaş
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