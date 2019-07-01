Trabzonspor'dan bir transfer daha: Ahmet Canbaz

Genç oyuncularla kadrosunu takviye ederek yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'un, orta saha Ahmet Canbaz'la da her konuda anlaştığı öğrenildi. Futbolcunun bugün sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Ahmet Canbaz, Ümit Milli formayı 7 kez terletip 1 gol attı. Geçen sezonu SV Werder Bremen II forması altında tamamlayan merkez orta saha oyuncusu, 10 maçta, 1 asist yaptı.
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