SPOR

Trabzonspor'dan bir transfer daha: Ahmet Canbaz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.07.2019 14:49 | Son Güncelleme

Gece yarısı John Obi Mikel ile anlaştığını açıklayan Trabzonspor, Ümit Milli Takım'dan Ahmet Canbaz'ın transferini de bitirmek üzere.

Trabzonspor'dan bir transfer daha: Ahmet Canbaz

Genç oyuncularla kadrosunu takviye ederek yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'un, orta saha Ahmet Canbaz'la da her konuda anlaştığı öğrenildi. Futbolcunun bugün sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Ahmet Canbaz, Ümit Milli formayı 7 kez terletip 1 gol attı. Geçen sezonu SV Werder Bremen II forması altında tamamlayan merkez orta saha oyuncusu, 10 maçta, 1 asist yaptı.


Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda... Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda...
Trabzonspor bombayı patlattı!Trabzonspor bombayı patlattı!
Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladıYusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ahmet Canbaz

En Çok Okunan Haberler

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Trabzonspor bombayı patlattı!

Trabzonspor bombayı patlattı!

Emre transferinde flaş gelişme

Emre transferinde flaş gelişme

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzon'dan bir transfer daha

Trabzon'dan bir transfer daha

Rodallega Denizli’ye geldi

Rodallega Denizli’ye geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'dan bir transfer daha: Ahmet Canbaz

Trabzonspor'dan bir transfer daha

Trabzonspor bombayı patlattı!

Trabzonspor bombayı patlattı!

Yusuf Yazıcı'nın menajeri konuştu: Fransa Ligi hoşuna gider

Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı

Yusuf Yazıcı'nın keyfi yerinde

Yusuf Yazıcı'nın keyfi yerinde

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın doğum günü kutlandı

Ünal Karaman'ın doğum günü kutlandı

Ogenyi Onazi'den şampiyonluk mesajı

Onazi'den şampiyonluk mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.